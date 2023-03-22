Erdoğan’ın seçim yol haritası belli oldu. Kanal İstanbul ve faiz mesajı dikkat çekti

HaberTürk'ün aktardığına göre; eğitim, sağlık, adalet, hukuk, kadın ve aile, gençler gibi üst başlıklarda 20 yılda yapılanlar anlatılacak. Seçimi kazanmaları halinde hayata geçirilecek vizyon projeler tanıtılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet başlığının öne çıktığı beyannamede afet, kriz ve risk yönetimi ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan 110 kişilik bilim heyeti Türkiye'nin her bölgesindeki sel, heyelan, deprem gibi afet risklerini hesaplayacak, tedbirler önerilecek. Öneriler ilgili kamu kurumları tarafından uygulanacak. Kentsel dönüşüm konusunda mevzuat değişikliği yapılacak.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesi de AKP'nin seçim beyannamesinde yer alacak. Avrasya Karayolu ağı için bir zorunluluk olduğu, projeyle İstanbul'da yeni konut rezerv alanları sağlanacağı vurgulanacak. Böylece İstanbul'daki riskli yapı stoku azaltılarak yeni yerleşim planlamaları bu bölgede yapılacak.

Projenin ilk halinde yer alan 500 bin nüfuslu yeni şehrin de günün ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gündemde.

DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ

Toplumun her kesimine ayrı bir mesaj verilecek. Beyannamede "Biz demokrasinin yanındayız, yeter ki devletin bütünlüğüne karşı olmayın" denecek.

FAİZ MESAJI

'Türkiye Ekonomi Modeli'nin uygulanmasına devam edecek. Seçim sonrası için de düşük faiz politikası mesajı verilecek. AKP’nin aday tanıtım toplantısıyla beraber seçim beyannamesini nisan ayında açıklaması bekleniyor.