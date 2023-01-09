Erdoğan’ın seçimi kazanmak için yaptığı planı açıkladılar: İsrail basını yazdı

Yeniçağ Özel / Derleyen: Serkan Talan

Türkiye seçimlere kilitlenirken ortaya çıkan son anketler AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oylarında büyük düşüş yaşandığını ortaya koydu. AKP’nin oyu yüzde 36 seviyesinde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 6’lı masanın bütün olası adaylarına karşı kaybediyor.

Seçimin erkene çekilip çekilmeyeceği tartışmaları devam ederken İsrail basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Haaretz gazetesinde yer alan analizde Erdoğan’ın seçim stratejisi ele alındı.

Simon Waldman’ın imzasıyla ve “Erdoğan’ın başı büyük belada. Bu onun acımasız hayatta kalma planı” başlığıyla yayınlanan analizde Erdoğan’ın oylarındaki düşüşe dikkat çekilerek seçim stratejisi ele alındı.

Erdoğan’ın 3 aşamalı seçim stratejisinin “baskılamak, söz vermek ve bölmek” olduğunun belirtildiği yazıda AKP iktidarında muhalefete yapılan baskılara dikkat çekildi. Verilen örnekler arasında sosyal medya ve internet medyasına sansür yasası ve muhalif isimlere verilen hapis cezaları yer aldı.

İsrail basınında yayınlanan analizde İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa ayrı bir parantez açıldı. Haaretz gazetesindeki yazıda İmamoğlu’nun Erdoğan’ın seçimdeki olası rakiplerinden biri olduğunun altı çizilerek anketlerde İmamoğlu’nun anketlerde Erdoğan’ı geride bıraktığı belirtildi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİLER

Haaretz gazetesindeki analizde Erdoğan’ı en çok zorlayan konunun ekonomi olduğunun altı çizildi. Analizde AKP’nin asgari ücret artışı ve EYT yasası gibi adımlarına rağmen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının gündemde olmaya devam ettiğini vurgulandı. Ayrıca haberde Karadeniz’de keşfedildiği belirtilen doğalgaz rezervi ve savunma sanayiindeki hamlelerin seçimi kazanmalarına yeterli olmayabileceği belirtildi.

Analizde ekonomi konusundaki vaatlerin yeterli gelmemesi durumunda Erdoğan’ın muhalefeti baskı altında tutmak için daha fazla hamle yapabileceği belirtildi.