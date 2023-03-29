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  • Erdoğan’ın sır küpünden deprem itirafı. Eski bakanın sözleri Saray’da soğuk rüzgarlar estirecek

Erdoğan’ın sır küpünden deprem itirafı. Eski bakanın sözleri Saray’da soğuk rüzgarlar estirecek

Depremde kullanılamaz hale gelerek gündem olan Hatay Havalimanı için eski bakan Veysel Eroğlu, havalimanının yapılmaması yönünde görüş bildirdiğini belirterek, "Sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı.” dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:47
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Erdoğan’ın sır küpünden deprem itirafı

Erdoğan’ın sır küpünden deprem itirafı. Eski bakanın sözleri Saray’da soğuk rüzgarlar estirecek
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Deprem felaketinin araştırılması amacıyla kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, bugün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerini dinledi. Komisyon üyesi milletvekillerine deprem sonrasında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bölgedeki tüm havalimanlarının çalıştığını yalnızca Hatay Havalimanı’nda aksama yaşandığını belirtti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, Hatay Havalimanı’nın yapıldığı dönemde kendisinin bakan olduğunu belirterek, Devlet Su İşleri’nden de görüş istendiğini belirtti.

“TAŞKINA MARUZ KALABİLİR DİYE KANALLAR AÇILDI”
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Eroğlu, şunları söyledi:

“Tabii, bu eksiklerin de bir an önce giderilmesinde fayda var. Tabii, Hatay Havaalanı konusunda, ben bakandım Hatay DSİ’den görüş istendi. Esasen biz de burada havaalanı yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştik yani. Onu da açıkça ifade edeyim. Ama Antakya'dan çok büyük baskı geldi orada yani ‘Biz İskenderun tarafına havaalanı istemiyoruz, bu tarafa istiyoruz mutlaka’ diye. Dolayısıyla, sosyal baskı neticesinde oraya havaalanı yapıldı. Buna özellikle dikkat etmek lazım çünkü. Hatta havaalanı yapılırken de ‘Ya, burası taşkına maruz kalabilir’ diye DSİ tarafından bazı kanallar da açıldı. Özellikle yağışın havaalanına intikal etmemesi için bunların, etraftaki gerekli ıslahların tekrar bir kontrol edilmesi gerektiği kanaatindeyim."

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin de, Eroğlu’nun bu sözlerine üzerine “Evet efendim” ifadesini kullandı. Eroğlu da “Yani bence Hatay Havaalanı’nın baştan sona yeniden incelenmesi şart diye düşünüyorum.” dedi.



"HAVALİMANLARININ SEÇİMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ, İSRAF OLUYOR"
Eroğlu, havaalanlarının seçiminin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtirken, ”Yani birbirine yakın havaalanları işlemiyor” dedi.

DHMİ Genel Müdürü Keskin de “O yüzden bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor” ifadesini kullanırken, Eroğlu da “Özellikle bölgesel havalimanlarını dikkate almak gerekiyor yani kaynak israfı oluyor, yeteri kadar sefer yapılamıyor bölgesel olmadığı için. Şimdi, tabii şehir adı vermeyeyim, birbirine çok yakın, 70 kilometre mesafede havaalanları var” diye konuştu.

CHP'Lİ ZEYBEK'TEN EROĞLU'NA: SİZİ MUHALEFET TARAFINA ALALIM
Bunun üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise Eroğlu’na, “Sayın Başkanım, sizi şöyle muhalefet tarafına alalım da söylemleriniz daha güçlenir” sözleriyle seslendi. Eroğlu da “Efendim, ben, ilim adamıyım, gerçek neyse onu söylüyorum.” yanıtını verdi.
 

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