İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB= yönelik açılan soruşturmanın 237 gün sonra hazırlanan iddianame, sadece suçlamalardaki uçarılıklarla değil kullanılan dil ile de dikkat çekiyor.

İmamoğlu'na yönelik 2357 yıl hapis cezası istenen iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturma sürerken yaptığı 'ahtapot' benzetmesinin de yer alması dikkat çekti.

7 bölümden oluşan iddianamenin ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

BU SÖZÜ NEREDEN HATIRLIYORUZ?

"Soruşturma dosyamız kapsamında alınan ifadeler, HTS baz analiz verileri, ses kaydı çözümlemesi ve toplanan diğer deliller bir arada değerlendirildiğinde; adeta ahtapot kolları gibi İstanbul ilimizin bütününe yerleşmiş, İBB yetki alanında olmayan işlerde dahi ilçe belediyelerinin kritik konumlarına yerleştirdiği üyeleriyle suç faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir."

İddianamede bold, yani kalın karakterle vurgulanarak yazılan “adeta ahtapot kolları gibi” ifadesi ise epey tanıdık. Çünkü bu sözü bizzat Erdoğan Mart ayında CHP’li belediyelere yönelik kullanmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Meclis kürsüsüne bir ahtapot döviziyle çıkarak tepki göstermişti. Dövizde ahtapotun kollarında iktidara yakın vakıfların adının yazıldığı dikkat çekmişti.

BAŞARIR: BUNU ERDOĞAN MI YAZDI?

Söz konusu “ahtapot” kesişmesi, Meclis gündemine de taşındı. CHP'li Ali Mahir Başarır, iddianamede yer alan "adeta ahtapot kolları gibi" ifadelerine tepki göstererek Erdoğan'ın ahtapot benzetmesini hatırlattı:

"Ahtapotun kolları" bu laf kimin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın! Soruyorum: Bu iddianameyi Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı, Akın Gürlek mi yazdı? Bunu nasıl oraya yazabiliyor! Bu iddianame 238 gün niye bekledi, merak ediyorum. Saray'ın basın toplantılarındaki, grup toplantılarındaki cümleler mi yazıldı? Yazık!"