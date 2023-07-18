Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde SADAT CEO’su da yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan bir isim dikkat çekti. Ziyarette SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi de yer aldı.

Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde SADAT CEO’su da yer aldı

Seçimlerin ardından sıcak para arayışını sürdüren AKP iktidarı, Körfez turuna çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde tartışmalı bir isim de yer aldı.

Toplantıya SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su Melih Tanrıverdi de katıldı. Tarıverdi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye - Suudi Arabistan iş forumu toplantıları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Suudi Arabistan iş forumu toplantısı düzenledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SADAT' SÖZLERİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte SADAT'ın önüne gitmiş, SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin bu tür yapılar tarafından tehdit altında olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Daha düne kadar Erdoğan'ın danışmalığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?"

ERDOĞAN 'ALAKAM YOK' DEMİŞTİ

Erdoğan, SADAT’la ‘yakından uzaktan alakası’ olmadığını öne sürmüş ve şunları kaydetmişti:

“CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”

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