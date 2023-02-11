Aziz Nesin’in oğlu Erdoğan’ın tartışılan bakışının anlamını açıkladı

Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem nedeniyle seçimleri 1 yıl ertelemek isteyeceğini dile getirdi.

Ahmet Nesin, Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğinden emin olduğu için bunu yapacağını belirtirken, Meclis’te bağımsız vekillerin de dahil, tüm vekillerin sine i millete dönmesi gerektiğini dile getirdi. Nesin, bu hamlenin Erdoğan’ın seçim tarihini ertelediğini açıklamadan yapılması gerektiğini belirtti.

Ahmet Nesin’in açıklamaları şöyle:

"HEMEN SİNE İ MİLLETE DÖNÜLMELİ MECLİS’TE MİLLETVEKİLİ KALMAMALI"

Önceki gün Erdoğan bir açıklama yaptı ve OHAL ilan etti fakat açıklamadan çok OHAL’in ilanı sırasında Erdoğan bakışı… Aklınıza ne geliyorsa iyi olmayan, aklınıza ne geliyorsa o bakışta var.

Peki, o bakış neyin acz içinde olmanın bakışı mı? Başka bir şeyin bakışı mı? Yoksa bir hinlik bakışı mı? Zafer bakışı illa sevinç içinde mi olur? Hayır, eski tarih filmlerinde falan filan faşizmin yargılandığı filmlerde görürsün. Öldürürken.

"ÖLÜM SAYISI TAHMİNLERİN ÇOK ÜSTÜNDE OLACAK VE BU OHAL KALKMAYACAK"

Öyle bir nefretle bakar ki öldürdüğü için bir zafer. O bakışta zafer var. Kin, nefret, her şey ne geliyorsa hepsi var tabi. Mağlubiyet de vardır esasında.

Erdoğan savaştan yapamayacağını, bu depremde OHAL ilan ederek yaptı? Çok basit çünkü neden çok basit. Çünkü ölüm sayısı tahminlerin çok üstünde olacak ve bu OHAL kalkmayacak, OHAL kalkmadığı gibi insanların tepkileri nereye doğru gidecek bunu şimdilik bilemiyorum.

"ERDOĞAN KAYBEDECEĞİNDEN EMİN OLDUĞU BU SEÇİMİ BİR YILLIĞINA ERTELEYECEK"

İnsanlar hala birilerini kurtarma umuduyla sakin duruyor. Erdoğan'ın bu bakışı seçimi en az bir yıl ertelemek demek. Erdoğan kaybedeceğinden emin olduğu bu seçimi bir yıllığına erteleyecek. Olağanüstü durum. İlla savaş olmak zorunda mı? Hayır. 100 bin ölü diye dün bir tweet attım.

Anormal bir şekilde insanlar beni yalanlamaya başladılar. Çok iyimser olduğum için yalanlamaya başladılar. 100 bin. En düşük rakam olarak tahmin ediyordum. En az yüz seksen iki yüz bin kişinin yaşamını yitireceği bir deprem yaşıyor ama bunun bir artı tepkisi var. Bu olacak. Bu felaket bir noktaya doğru.

"ERDOĞAN ŞU ANDA NE YAPARSA YAPSIN SEÇİMİ KAYBETTİ BİTTİ"

"Erdoğan koruma sayısını üç misline çıkartabilir, dört misine çıkartabilir. Yani nasıl bir coğrafyada yaşıyorsak, nasıl takım insanlar bakan falan oldularsa bakanın bir tanesi açıklama yapıyor nedir okuyayım onu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank. Mustafa Varank ‘Uşak’taki üreticilerimiz bir milyona yakın battaniyeyi bu bölgeye gönderir. Bu da aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun göstergesi. Türkiye’ye üreterek büyüyen bir ülke olmadığını hükümet olarak desteklemeye devam edeceğiz.’ Deprem için gönderilen battaniyelerden seçim propagandası yapan bir adam var. Filmin ucundakini söylemek istemiyorum. Bu nasıl bir rahatsızlık, Bu nasıl bir hastalık?

Erdoğan şu anda ne yaparsa yapsın seçimi kaybetti, bitti. O zaman ne yapacak seçimi kaybettiyse meclise yönelecekler. Erdoğan cumhurbaşkanlığını kaybedip meclise yönelik olası cumhurbaşkanı seçimin mecliste çökertmeye çalışacak ama şu anda Erdoğan yüzde 10 falan kaybediyor.

Erdoğan şu anda seçimler için çıkıp piyasaya şu yolları yaptık. Bu yolları yaptık. Şu havalarını açtık falan diyemeyecek artık bitti önüne koyan ekrandan kilometreleri ezbere okuyamayacak ezbere okuyamayacak komik bir laf edip bilerek söyledim bunu."

"TÜRKİYE NASIL BİR NOKTAYA DOĞRU GİDİYOR"

"Türkiye siyasette bir tek Demirel yapardı ezbere ve Erdoğan o bakışı evet o hiçbir şey için üzülmeyen ama seçimi kaybedeceğim bana Allah'ın lütfudur bu deprem bakışı… Seçim yok, seçim yok ama Türkiye nasıl bir noktaya doğru gidiyor.

Onun da cevap böyle bir karara doğru giderken Erdoğan’a karşı yapılacak tek şey var sine i millet, Türkiye Millet Meclisi millete dönmek zorunda. Muhalefet partileri bunun hiç tartışması falan şöyle mi olur, böyle mi olur falan.

Hayır bir tane bile bağımsız ve partili milletvekili mecliste kalmamalı sine i millet hemen Erdoğan açıklamadan git Erdoğan bir daha seçime girebilir önemli falan bunun tartışmasını bir kenara bırak. Bu tartışılacak bir nokta değil. Şu anda Erdoğan seçim girsin bakalım ne mecliste bir şey demem."

"DEVLET BAHÇELİ DE SİNE İ DEVLETE DÖNEBİLİR"

"Bu depremdeki açıklamalarıyla daha doğrusu sadece Devlet Bahçeli şimdilik açıklamadı, herkes tetikte bekliyor. Çünkü öyle bir noktadayız ki MHP şu anda birdenbire bütün desteğini çekebilir. Sine i milletini derin devlete dönebilir. Evet muhalefeti millete dönerken Devlet Bahçeli de sine i devlete dönebilir.

Böyle bir depremde askeri yazdım. Bu kadar geç çağırmanın bir açıklaması yok. Ölsünler beklentisi ölsünler ve ben o halden sonra istediğimi yapabileyim beklentisi göreceğiz. Erdoğan seçim açıklayacak açıklayabilir yani yanıltabilir beni. Ben bunu hissettim. Bunu sizi kendisi bunu fırsat olarak görüyor. Bir yıl oyalarım. Hayır artık yok bitti."

"ERDOĞAN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASINI BEKLEMEDEN"

"Bu iş sarayın önüne kadar gider. Erdoğan şaka değil, insanlar annelerini, babalarını, kardeşlerin, dayılarını, amca, teyzelerini, alayını kaybetti. Bu insanların önünde duramaz ama seçimden duramazsın ama seçimsiz duramaz. Erdoğan seçimi erteledim demeden sine i millet hemen. Erdoğan seçim tarihi açıklamasını beklemeden insanlar uyumuyor, insanlar.

Yoksa Erdoğan zaten erteleyecek bu seçim kendince bir yıl kazanacak ama daha beter olacak. Karadeniz otoyolu hatırlıyorum. Ulusoy TÜRSAB Başkanı turizmci istemez mi? Otobanın Karadeniz’e yapılmasını, gezmenin turistlerin gelmesi daha kolay.

Bu ayarladığınız bölge heyelan bölgesi yapmayın diye adam yalvardı ve Karadeniz’e giden yollar devam. Depreme gerek yok. Erdoğan yol açılışlarında müteahhit üç yıl biter diyor. Orada adam 1.5 yıla bitecek. Tamam mı tamam dedi.

Tamam işte 1.5 yılda biten yol bu incelenmeyen araştırmayan asfaltı altı yumuşak bırakılan yol bu çöken havaalanları, çöken hastaneleri eski 2000 öncesi falan demeyin. Sonrası Hatay Belediye Başkanı’nın açıklaması var. 15 gün devlet bize cevap vermiyor."

"ANKET YALAKALIĞIMIZA DEVAM EDİN"

"Anket firmalarını merak ediyorum. Hilmi Taşdemir var ya, merak ettim nasıl bir anket yapacak hükümetimiz çok iyi çalıştı. Bu depremden sonra oylar arttı. Hadi bakalım yapın hadi anket yalakalığımıza devam edin bakalım yapabiliyor musunuz?

Yazı yazamıyorlar Ahmet Hakan yazmıyor, Abdülkadir Selvi yazmıyor, Hürriyet’te. Ne yazacaklar çok mu meşgul bina altından göçük altında kalkan insanları mı kurtarıyor?

Tam bir felaketin eşiğindeyiz diyeceğim. Eşiğini falan geçtik olaylara böyle bakılan bir ülkede gazetecisiyle akademisiyle yazarıyla siyasetçisiyle cumhurbaşkanıyla bakanıyla hala soruyorum kendime niye uğraş uğraşıyorum demiyorum."

"İKTİDAR ÜLKEYİ YORULMANIN TAM DİP NOKTASI DEDİĞİMİZ YERE GETİRDİ"

"Evet Erdoğan bugün belki şu saatlerde uçağa bindi uçağının inebileceği pist var mı bilemiyorum. Hangi uçağını seçti acaba onu da bilemiyor. Evet uçaklar niye oradan kurtarılan insanları başka bölgelere taşımıyor. Cumhurbaşkanlığı uçakları da bilmiyorum.

Türkiye zaten yorgun bir ülkeydi. Yani yaşadıklarıyla kuruluşundan itibaren yorgun ama bu iktidar yorulmanın tam dip noktası dediğimiz yere getirdi.

Evet bana göre seçim için muhalefetin sine i millete dönüşü lazım. Yoksa Erdoğan bu seçimi erteleyecek. O bakış bak bu deprem bize Allah'ın lütfudur diyemeyeceği için aynı darbe olduğunda söylediği gibi bunu bakışlarına söyledi."