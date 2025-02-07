Erdoğan’ın tek umudunu açıkladı! Derin konuların yazarı Fehmi Koru'dan çarpıcı tespit...

Muhalefet tarafından dillendirilen erken seçim tartışmalarına ilişkin, Derin konuların yazarı Fehmi Koru’dan çarpıcı yorum geldi. Koru, ‘baskın seçimi’ işaret ederek, “İktidar açısından başarıyı getirecek tek umut, muhalefetin kendi kendini başarısız hale getirmesidir. O başarısızlık ne zaman kendini belli ederse ‘baskın seçim’e o zaman hazır olun” dedi.

KORU’DAN ‘BASKIN SEÇİM’ AÇIKLAMASI

Son günlerde gündeme gelen ‘erken seçim’ çıkışları ve CHP'deki 'ön seçim' tartışmalarına ilişkin, Derin konuların yazarı Fehmi Koru’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Koru’nun “Erken seçim ne zaman?” başlıklı köşe yazısında ‘baskın seçim’ konusunu işaret etti. Koru, "Bizde erken seçimler genellikle ‘baskın seçim’ olarak gerçekleşiyor. Genellikle iktidarlar, seçime zorlandıklarında, kendilerini en hazır hissedecekleri tarihe iki ay kala “Haydi, seçime” diyorlar… Gelecek seçim de aynı şekilde bir ‘baskın seçim’ olarak gündeme gelecektir. İktidar açısından başarıyı getirecek tek umut, muhalefetin kendi kendini başarısız hale getirmesidir. O başarısızlık ne zaman kendini belli ederse ‘baskın seçim’e o zaman hazır olun.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI GELMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve İmamoğlu’na soruşturma açılmasının ardından iktidara ‘erken seçim’ çağrısında bulunmuştu. Özel son olarak, “Derhal erken seçim istiyoruz” dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan erken seçim konusunda Özel ile aynı fikirde olduklarını dile getirmişti.

ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI

Muhalefetin diler getirdiği erken seçime ilişkin ise AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Bu oyuna gelmeyiz. Ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz” ifadelerini kullanmıştı.

BASKIN SEÇİM NE OLUYOR?

Hiç beklenmeyen bir anda ya da kısa süre içinde gerçekleştirilen seçime Baskın seçim olarak adlandırılıyor. Baskın seçime meclis karar veriyor. Hükümetin kurulması ya da herhangi bir değişiklikte Anayasa'da öngörülmüş olan seçim dönemi tamamlanmadan gerçekleştirilen seçim olarak karşımıza çıkıyor. Baskın seçimlerde amaç diğer siyasi partilerin seçime hazır hale gelmesine zaman tanımadan seçim gerçekleştirmek. Bazen ise siyasi partiler güçlü olduklarında ileriyi tahmin edemedikleri için bu seçim sistemine gitmekte ve bunun nedeni ise erken yapılan seçimle kazanmak mantıklı geliyor.