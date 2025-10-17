İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuğu sürerken, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar da devam ediyor. CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile gündemdeki kritik gelişmeleri değerlendirdi.

" 'ERDOĞAN İLE ÇAY İÇER MİSİN?' DİYORLAR"

Cumhurbaşkanı seçimleri için sık sık adı gündeme gelen Mansur Yavaş'ın bir baskıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor.

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan CHP'li Zeybek, geçen hafta Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek deteklerini ilettiklerini kaydetti. Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 'konser' operasyonuyla ilgili "O dosyadan da bir şey çıkmaz. Dosyaya da son derece hakimiz. O davanın özü şu, CHP’li belediyelerin halk konserleri yapması, 30 Ağustos’ları, 29 Ekim’leri, 19 Mayıs’ları, 23 Nisan’ları görkemli kutlaması iktidarı korkutuyor." değerlendirmesi yaptı.

"GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Zeybek, Mansur Yavaş üzerinden açılacak olan bir soruşturma ile diğer il ve ilçe belediyelerine gözdağı verilmeye çalışıldığını ifade ederek "Çünkü halkın Cumhuriyet bayramını, 19 Mayıs’ı ve diğerlerini nasıl coşkuyla kutlamak istediğini görüyorlar." değerlendirmesi yaptı.

"Biz hiçbir belediye başkanımızın yanlış yaptığına inanmıyoruz." diyen Zeybek, yanlış yapanı kendi içlerinde barındırmadıklarını söyledi. Zeybek "Yani akçeli işlere bulaşan belediye başkanıyla ilgili dosya çıktı diyelim. Hemen MYK toplanıyor, o kişi ihraç istemiyle disipline sevk ediliyor. Yalova’da Altınova Belediye Başkanının bu tür akçeli işleri çıkmıştı. Hemen MYK’dan disipline sevk ettik, kendisi istifa etti. Sonra AK Parti’ye geçti." dedi.

"ACABA AK PARTİ'YE KATILMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?..."

Pek çok belediye başkanının AKP Genel Merkezi, AKP'li milletvekilleri, İl Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı’yla bir çay içmeye davet edildiğini aktardı. "Acaba Ak Parti’ye katılmayı düşünür müsünüz? Bundan mutlu oluruz biçiminde talepler geliyor." diyen Zeyrek "Çünkü belediye başkanlarımızın ne kadar başarılı olduğunu görüyorlar. Mevcut davaların da sonuç odaklı olmadığını, süreçte CHP’li belediyeleri toplum nazarında tartışılır hale getirmekten öteye gitmeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybek'in ifşası sosyal medyada gündem olurken 'Buyrun AKP'nin çay partisine' yorumlarına sebep oldu.