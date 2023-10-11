Erdoğan'ın uçağından inmeyen gazeteci kola içenleri Müslümanlıktan çıkardı

Editör: İsa Karaarslan

Arap Dünyası’na seslenen video ve Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde yer alan Özlem Doğan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların hız kesmeden devam etmesiyle birlikte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Doğan, “Hâlâ kola içen ‘ben Müslümanım’ demesin!” sözleriyle kola içenlerin inançlarını hedef aldı.

Doğan, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini söyleyerek 729 barkoduyla başlayan ürünleri sıraladı.

Doğan, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Hâlâ kola içen ‘ben Müslümanım’ demesin! Ürünleri 729 barkoduyla başlayan İsrail’in diğer ürünleri:

Adidas, Vakko, Danone, Nestle, Nescafe, McDonalds, Burger King, Komili, Sprite, Fanta, Can Bebe, Prima, Orkid, Signal, İpana, Ariel, Cif, Yumoş, Rinso, Parliament, Dove, Domestos…

ARAP DÜNYASI’NA SESLENEN GAZETECİLER ARASINDAYDI

Sığınmacı sorununa vatandaşların tepkileri sürerken bir grup gazeteci çektikleri video ile sığınmacı sorununa değinenleri eleştirerek Arap Dünyası’na seslendi.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler ise “Bu çağrıya kulak verin" denilerek çektikleri video ile Arap dünyasına seslendi.

İSRAİL-HAMAS ARASINDA ÇATIŞMA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi.

İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 950'yi aştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Diğer yandan, Gazze'de tam abluka ilan edildi.