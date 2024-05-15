Erdoğan'ın vaadine bakan kapıyı kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan AKP seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında kamudaki mülakatların kaldırılacağına dair vaat vermişti.

Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AKP Grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin öğretmen atamalarında mülakatların kaldırılmasına ilişkin, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum” ifadelerini kullanarak, Erdoğan’ın seçim öncesinde verdiği vaade kapıları kapadı.

Yusuf Tekin’in konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

“Şu andaki mevcut duruma göre, mülakat öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz; ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyor. Yani 'Yüzde 100 mülakat etkin olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var. Biz yönetmeliğimizi yayımladık, süreci ona göre işleteceğiz”

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Bakan Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da bir takım açıklamalarda bulundu. Sürecin bürokratik aşamasının tamamlandığını belirten Tekin, bu konuların salt yasal düzenlemeler ile çözülecek konular olmadığını, bu sorunun çözümü için toplumsal farkındalığın gelişmesi gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN’IN VAADİYDİ

Kamuda işe girmek isteyen vatandaşların ve özellikle öğretmenlerin en büyük derdi mülakat sistemiydi. Sınavlardan yüksek not alarak sıralamaya giren vatandaşlar, konu mülakata gelince iktidardan tanıdıkları olmadığı için memur olamadıklarından yakınıyorlardı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlardan çıkan eleştiri sesleri sonrasında seçim vaatleri arasına mülakat konusunu da ekleyen Erdoğan, kamuda işe alımlarda mülakatları kaldıracaklarını açıklamıştı.

Fakat daha sonra atılan adımlar ile mülakat sistemi kaldığı yerden birkaç revizyon ile devam etti.