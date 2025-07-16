Erdoğan’ın veliahtından Kuran tilaveti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programlarına katılan adı Cumhurbaşkanlığında da geçen Bilal Erdoğan’ın akşam namazı öncesinde cami cemaatiyle bir araya gelmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmesi dikkat çekti.

Erdoğan'ı dinlemek için camiye gelen çok sayıda vatandaş ise saf tuttuğu kameralara yansıdı. Program, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve gazilere şükranlarını sunmak amacıyla düzenlendi. Tilavetin ardından camide dualar edildi ve 15 Temmuz ruhuna uygun birlik ve beraberlik mesajı da verildi.

6 YIL ÖNCE ERDOĞAN DA KURAN TİLAVETİ OKUMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 6 yıl önce Beştepe Cami’nde 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için cemaate Kur'an-ı Kerim tilavet etmişti.

ADI CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDA GEÇİYOR

TÜRGEV ve TÜGVA üyeliği görevi de yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ismi kulislerde Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçiyor. Bilindiği üzere 3 dönem kuralı nedeniyle Erdoğan’ın 2028 yılındaki seçimlerde aday olamayacağı konuşuluyor. Ancak bir erken seçim veyahut bir anayasa değişikliği adaylık yolunu açıyor. Fakat şimdiden kulislerde Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve Hakan Fidan gibi önemli isimler konuşulmaya başlanmıştı.