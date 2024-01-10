Erdoğan’ın vergisiz telefon ve bilgisayar vaadine 21 kuruşluk poşet engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz bilgisayar ve telefon vaadinin arkasındaki 21 kuruşluk engel ortaya çıktı.

Bursa’da yaşayan Mehmet Ergun Ö. Üniversite okuyan torunu için vergisiz bilgisayar ve telefon desteğinden yararlanmak istedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ailesiyle birlikte Batman’da yaşayan torunu Zeynep Ö.’ye, cep telefonu hediye etmek isteyen Mehmet Ergun Ö., ondan beğendiği cep telefonunu almasını isteyip, devlet katkısı dışında kalan meblağı kendisinin ödeyeceğini söyledi.

21 KURUŞLUKL POŞET YÜZÜNDEN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Dedesinin teklifi üzerine Batman’daki bir teknoloji mağazasından 9 bin 500 TL’ye cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak, başvurusuna faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için olumsuz yanıt geldi. ‘Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir’ mesajı üzerine şok olan Zeynep Ö., hemen dedesini aradı. Torununun, 21 kuruşluk poşet ücreti nedeniyle 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamayacağını öğrenince, 9 bin 500 TL’nin tamamını ödemek zorunda kalan Mehmet Ergun Ö., Tüketicileri Koruma Derneği’ne başvurdu.

ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELDİ

Tüketici Derneklerine bu konuda birçok şikayet geldiğini söyleyen Tüketici Denekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

“Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi torununa bir cep telefonu satın almış. Ama cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Şimdi tüketici velisi de haklı olarak, ‘Bu durumu nasıl çözerim’ diye başvuruda bulundu. Bunun da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak, en azından bu 21 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Orada 9 bin küsur bir fatura üzerinden 4 bin 500 liralık bir iade söz konusu. Ama 21 kuruş nedeniyle bunun yapılmamış olması sadece tüketici öğrencileri mağdur eder. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yetkilileri bu konuda çözüme davet ediyoruz.”