Erdoğan’ın yeğeni dev şirketleri solladı! Yürü ya kulum…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın sahibi olduğu 1000 Yatırımlar Holding, dev şirketleri sollayarak, bu yılın ilk çeyreğinde adeta patlama yaptı. Şirketin üç aylık net kârı, 827 bin 727 TL’den 5 milyar TL’ye yükseldi.

ADETA KAZANÇ PATLAMASI YAPTI

Evrensel'de yer alan habere göre; düşük faiz dönemi, geniş halk kesimleri için hayat pahalılığı ve gelir kaybı anlamına gelirken; Erdoğan’a yakın isimlerin yönettiği bazı şirketler için altın çağı yaşattı. Bunlardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın sahibi olduğu 1000 Yatırımlar Holding’i oldu. 2021’de büyüyen holding, bu yılın ilk çeyreğinde adeta patlama yaptı.

75 BİN ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜÇ AYDA KAZANDIĞI TOPLAM GELİRE DENK GELİYOR

Şirketin üç aylık net kârı, 827 bin 727 TL’den 5 milyar TL’lik kar açıklaması dikkat çekti. Yüzde 609 bin 757 oranında kâr artışı yapan şirket, kârını 6 bin 45 katına çıkararak büyük şirketleri solladı. 5 milyar TL net kâr, 75 bin asgari ücretlinin üç ayda kazandığı toplam gelire denk geldiği ortaya çıktı. Aynı dönemde, resmi enflasyon karşısında 7 milyon asgari ücretli reel olarak 35 milyar TL değer kaybetti.

DEV ŞİRKETLER ZARAR ETMİŞTİ

Aynı dönem içerisindeki dev şirketler ise zarar açıklamıştı. Koç Holding, Sabancı Holding ve Pegasus zarar açıklarken; Halkbank ise 7 milyar TL net kâr ile bu süreçte ayakta kalabilen kamu şirketleri arasında yer aldı.

NAS DÖNEMİ

Ekonomideki NAS politikasına ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben ekonomistim” sözleriyle savunmuştu. Dini referanslarla meşrulaştırılan düşük faiz politikası, 2021 sonrası dönemde büyük yankı uyandırmıştı. “Nas var nas! Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin” sözleriyle Erdoğan geri adım atmayacağını söylemişti. Bu yaklaşım ise pek çok ekonomist tarafından eleştirilerin odağında olmuştu. Düşük faiz dönemi, geniş halk kesimleri için hayat pahalılığı ve gelir kaybı anlamına gelirken; Erdoğan’a yakın isimlerin yönettiği bazı şirketler için altın çağı yaşattı.