Erdoğan'ın yeni yılda bu sözleri gündem oldu. '2023'te Ay'a gideceğiz'

Türkiye yeni bir yıla zamlarla ve verilmeyen vaatlerle girdi. AKP’nin 2023 yılı için vaat ettiği yalanlar gündem olmuştu.

Şimdi de yılın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’de yaptığı uzay açıklaması viral oldu.

Yeni yıla girerken Erdoğan'ın Ay'a sert iniş hayali de suya düştü.

Erdoğan 2021 yılında Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.” demişti.

Bu sözler yerine getirilmezken sosyal medyada bu sözler art arda paylaştı.

Öte yandan iktidara yakın gazete Sabah da bunu gazete manşetine taşımıştı. Sabah Gazetesi'nin bu manşet küpürü sosyal medyada elden ele dolaşırken yalan vaatler de gündem oldu.

Erdoğan'ın tam açıklaması işe şöyleydi:

"Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Böylece ikinci aşama Ay misyonu için de gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028'de gerçekleştirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı ve yumuşak inişi planlıyoruz."