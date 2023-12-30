AKP’nin yalan çıkan 2023 vaatleri ortaya çıktı

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, AKP’nin 2011 yılından itibaren 2023’e vurgu yaparak verdiği vaatler sadece sözde kaldı. Her alanda verilen en az 1 vaatin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

O günde bugüne verilen o vaatler de bir adım ileriye gidilemedi.

İşte o vaatler:

1- DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEĞİZ VAATİ

Sürekli dünyanın ilk 10 ekonomisine girileceği vaadi verildi. Ancak Türkiye 17.sırada

2- KİŞİ BAŞI GELİR 25 BİN DOLAR

AKP seçimlerden önce hedefi 17 bin 554 dolar olarak güncellemişti. Dolayısıyla 2028 hedefi 2023 hedefinin bile 7 bin 500 dolar altında kaldı.

3- VİZE MUAFİYETLERİ ARTACAK VAATİ

AKP’nin sürekli vize muafiyeti konusunda çalışmalar yapıldığını söylese de tersine gerçekleşti. Vizelerin reddedilme oranı iki kart arttı.

4- YARGI

AKP’nin yargıda iyileşmeler yapılacağı, daha hızlı bir sistemin gerçekleştireceğini söylediği bir diğer vaat de boşa çıktı. Savcı başına düşen dosya sayısı ise bin 409’dan bin 543’e yükseldi.

5- TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafikte de güncellemeler yapılacağını güvenliğin artacağını belirten AKP’nin bu vaadi sözde kaldı. Kazalarda henüz azalma olmazken güvenlikte de değişiklik olmadı.

6-500 MİLYAR DOLAR İHRACAT VAATİ

AKP’nin sitesinde “2002 sonunda 36 milyar dolardan alıp küresel kriz öncesi 132 milyar dolara yükselttiğimiz ihracatı, 2023’te 500 milyar dolara çıkaracağız” ifadeleri kullanılıyor.

7-SAĞLIKTA KALİTE ARTACAK

Sağlıkta kalitenin artacağını vaat eden AKP’nin bu hedefi de havada kaldı. Vatandaşlar aylarca randevu bulamıyor.

8-AFETE HAZIRLIKSIZ YAKALANMA BİTECEK

AKP bu vaatte de sınıfta kaldı. 2023’te yaşanan deprem, sel ve yangınlarda ölen vatandaş sayısı, zarar gören vatandaş sayısı AKP’nin de bu hedefte sınıfta kaldığını gösteriyor.

DİĞER BOŞA ÇIKAN VAATLER:

Öğretim üyesi başına 20 öğrenci,

Yurtdışında Türk üniversiteleri,

YHT’de hedef 10 bin kilometre,

Havacılıkta hedef yılda 350 milyon yolcu,

Hedef dünyanın en büyük 10 limanı,

Yüksek hızlı internet her yerde olacak, hastalığı bilimle yeneceğiz,

Siber tehditlere geçiş verilmeyecek,

Tarihi dokuyu restorasyonla koruyacağız,

Kadına şiddete son,

Tüm yurtlarda tek veya 3 kişilik oda,

Spor eğitimi okul öncesine inecek.