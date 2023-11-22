Erdoğan'ın ziyareti ülkeyi zora soktu. Derbi iptal edilebilir

Yunan sporseverlerin merakla beklediği Olympiakos-Panathinaikos derbisi öncesinde Yunan Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret etmesi sebebiyle yetkililer teyakkuza geçti.

Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan hem saha içinde hem de saha dışında kıyasıya bir mücadelenin ortaya konduğu derbinin 6 Aralık’ta Yunan Kupası kapsamında oynanması bekleniyordu.

Fakat aynı tarihin 200’de öldürülen Yunan genç Alexandros Grigoropoulos’un ölüm yıl dönümüne denk gelmesi ve 7 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Atina’ya ziyaret gerçekleştirme hazırlığı içerisinde olması Yunan yetkilileri plan değişikliği yapmaya yöneltti.

Grigoropoulos’un ölüm yıl dönümü sebebiyle güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılacağı ve Erdoğan’ın ziyareti için de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı ve çok sayıda polis memurunun görev almasının beklendiği açıklandı. Yunan polisinin yeterli personel olmadığı için derbi maçının ertelenmesi için resmi başvuruda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.