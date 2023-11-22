Erdoğan'ın ziyareti ülkeyi zora soktu. Derbi iptal edilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta Yunanistan'ı ziyaret etmesi nedeniyle Yunan sporseverlerin merakla beklediği Olympiakos-Panathinaikos derbisi iptal edilmesi gündeme geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın ziyareti ülkeyi zora soktu. Derbi iptal edilebilir

Yunan sporseverlerin merakla beklediği Olympiakos-Panathinaikos derbisi öncesinde Yunan Erdoğan'ın Yunanistan'ı ziyaret etmesi sebebiyle yetkililer teyakkuza geçti.

Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan hem saha içinde hem de saha dışında kıyasıya bir mücadelenin ortaya konduğu derbinin 6 Aralık’ta Yunan Kupası kapsamında oynanması bekleniyordu.

Fakat aynı tarihin 200’de öldürülen Yunan genç Alexandros Grigoropoulos’un ölüm yıl dönümüne denk gelmesi ve 7 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Atina’ya ziyaret gerçekleştirme hazırlığı içerisinde olması Yunan yetkilileri plan değişikliği yapmaya yöneltti.

Grigoropoulos’un ölüm yıl dönümü sebebiyle güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılacağı ve Erdoğan’ın ziyareti için de güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olacağı ve çok sayıda polis memurunun görev almasının beklendiği açıklandı. Yunan polisinin yeterli personel olmadığı için derbi maçının ertelenmesi için resmi başvuruda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

İlgili Haberler
Sakarya'dan 10 ayda 170 bin araç ihraç edildi
Sakarya'dan 10 ayda 170 bin araç ihraç edildi
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! Ekonomi
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi Gündem
Roma ve Bizans dönemine ait 91 parça tarihi eser ele geçirildi
2 FETÖ mensubu yakalandı Gündem
2 FETÖ mensubu yakalandı
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı Ekonomi
Metal sektörüdeki işçi ile işveren ücret için masaya oturdu: Yine anlaşma çıkmadı
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Kütahya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı? Gündem
Atatürk'ü öldürmekle görevlendirilen İngiliz casus. Casusun foyasının kim ortaya çıkardı?
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Gündem
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı