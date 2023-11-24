Ereğli'da batan gemide 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle batan ve içinde 12 mürettebatın bulunduğu kazada arama çalışmaları devam ediyor. 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Ereğli'da batan gemide 1 denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

AFAD tarafından yapılan açıklama da, kayıp bir denizcinin daha cesedine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı. Son bulunan denizciyle olayda ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu. Kayıp 9 denizcinin arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD kendi sosyal medya hesabından konuyla alakalı

"19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

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