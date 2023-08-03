Ereğli’de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ereğli’de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu'nun Göktepe altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan S.K. (32) hakimiyetindeki otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan sürücü ismi henüz öğrenilemeyen kamyon çarpıştı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü S.K.’yi sedyeye alarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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