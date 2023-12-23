Erem Şentürk'ten 'Noel Baba' çıkışı: Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofilidir

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Erem Şentürk'ten 'Noel Baba' çıkışı: Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofilidir
AKP’ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Erem Şentürk, yılbaşı öncesi ilginç bir açıklamada bulundu. Noel Baba’nın bir reklam kampanyası olduğunu söyleyen Şentürk, Noel Baba için, "Çocuk tecavüzcüsüdür, pedofili sapığın tekidir” dedi.

Yeni yılın yaklaşması ile yılbaşı süslemelerinin yanı sıra Noel Baba da bazı kesimlerin tepkisini çekiyor.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Erem Şentürk, kişisel YouTube kanalından 'Noel Baba'yla ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Şentürk, Noel Baba için, "Noel Baba dediğiniz kimdir karakter olarak bir çocuk sapığıdır, pedofilidir. Evlere girer gelir çocuklara tecavüz eder. Çocuk tecavüzcüsü bir adamdı.” dedi.

Şentürk, sözlerine, “Yabancıların bize yaptıkları gibi onları aşağılamamız gerekir." İfadeleri ile devam etti.

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