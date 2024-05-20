Eren Dinkçi attığı 2 golle hem kendini hem takımını bitirdi

Gelecek sezon Freiburg ile anlaşan ve Heidenheim formasıyla son maçında iki gol kaydeden Eren Dinkçi, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Alman medyası, gurbetçi futbolcunun bu durumu için "Kendine zarar verdi" şeklinde yorum yaptı.

Bu sezon Bundesliga'da sürpriz bir performans sergileyen Heidenheim'da dikkat çeken bir oyun ortaya koyan ve Freiburg ile anlaşan Eren Dinkçi, ligin son haftasında attığı gollerle ilginç bir tablo oluşturdu.

Werder Bremen'e ait olan fakat Heidenheim'de kiralık olarak oynayan Eren, sözleşmesindeki madde gereği geçtiğimiz haftalarda 5 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

2024-2025 sezonundan itibaren Freiburg forması giyecek olan 22 yaşındaki forvet, Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim'ın Köln'ü 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol attı.

Heidenheim sezonu 42 puanla sekizinci sırada tamamlarken, bonservisini elden çıkarmak zorunda kalan Werder Bremen aynı puanla ancak iki gol farkıyla dokuzuncu sırada yer aldı.

Eren Dinkçi'nin yeni takımı Freiburg ise 42 puan ve averajla onuncu sırada kaldı. Eren Dinkçi'nin golleri, hem eski takımı hem de gelecek sezon forma giyeceği takımın ve kendisinin Avrupa Konferans Ligi'ne katılma şansını yok etti.

Alman basını, gurbetçi futbolcunun bu ironik durumu için "Dinkçi kendini cezalandırdı" ifadesini kullandı.