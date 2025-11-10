A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ile oynayacağı maç öncesi TFF'nin açıkladığı bahis oynayan futbolcuların PFDK sevkleri arasında yer alan Eren Elmalı aday kadrodan çıkarılmıştı.

EREN ELMALI'NIN YERİNE MUSTAFA ESKİHELLAÇ ÇAĞRILDI

Vincenzo Montella Eren Elmalı'nın yerine Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı aday kadroya davet etti.

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Öte yandan bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fitness salonunda antrenman hazırlığının ardından sahaya gelen oyuncular, ısınma sonrası pas ve topma çalışmaları yaptı. Aerobik koşular ile antrenman son buldu.

Dün kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcuların çoğunlukta olduğu bir grup ise sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

4 OYUNCU ANTRENMANA KATILMADI

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi, Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli oluşu sebebiyle bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Ay Yıldızlılar hazırlıklarını yarın saat 16.30'da basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.