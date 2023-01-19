CHP'li Eren Erdem’e siyaset yasağı ve hapis istendi

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1 ve 299/2 maddeleri gereği "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suçun alenen işlenmesi" nedeniyle İstanbul Anadolu adliyesinde 63. Asliye ceza mahkemesinde yargılandığı davada savcı bugün mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Erdem'in paylaşımının TCK 299/1 ve 299/2 maddelerinde belirtilen "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ve sanığın cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığını hatırlattı.

Mütalaada, "Söz konusu paylaşım, hukuki açıdan incelendiğinde Erdem'in beyan ettiği cümlelerin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına zarar verdiği, sosyal değerler konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar istinat ettiği değerlendirilmiştir." diyen savcı Buna göre, " Paylaşımdaki isnatların tahkir edici özellik taşıdığı ağır eleştiri ve fikir özgürlüğünün sınırlarını aştığı anlaşılmıştır. Buna göre sanığın TCK 299/1, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, paylaşımın aleni sayılan sosyal medya platformları üzerinden yapılması sebebiyle sanık hakkında TCK 299/2 maddesinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadelerini kullandı.

Erdem ise savunmasında şunları dile getirdi:

"Ben bir siyasetçiyim bu ülkede iki dönem milletvekilliği yaptım. Bu benim için çok büyük bir onurdur. Şu anda Türkiye Cumhuriyetinin en büyük ikinci partisinin CHP en üst karar organı olan parti meclis üyesiyim.

Bu tweet ile ben Türkiye'deki ekonomik gidişatı eleştirdim. tweet başında görüldüğü üzere AKP Genel Başkanı ifademi kullanmam şundan kaynaklanmaktadır; Yoksulluk ve açlık varsa bunun sorumlusu hükümet olduğu için bu şekilde ifade kullandım. Eğer biz, açlık ve yoksulluğun sebebi olan Erdoğan’a yönelik bu ifadeyi kullanamayacaksak, hepimiz bırakıp gidelim.

Ben müştekinin genel başkanlık görevi nedeniyle bu eleştiriyi yaptım. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik bir eleştiri değildir. Ben müştekiyi yürütme organının başı, yürütme organını yoksulluğun sebebi olarak gördüğüm için bu tweeti attım. Ben bu davasa suçun unsurlarının oluşmadığını düşünüyorum.Beraatimi talep ediyorum."

Erdem, yargılandığı bu davadan ceza alması ve cezanın onanması durumunda, TCK 299/1, 53. maddesi gereğince siyasi haklarından da mahrum kalacak.

NE OLMUŞTU?

Erdem'in Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı, "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE" şeklindeki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.