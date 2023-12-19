Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı

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Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı
Edirne’nin Meriç ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Ergene Nehri'nin taşması sonucu, yüzlerce dönüm ekili alan su altında kaldı.

İrem Ergin - Edirne / YENİÇAĞ

Meriç’te son günlerdeki yağışlar nedeniyle Ergene Nehri’nin taşması sonucu Meriç, Akıncılar, Saatağacı, Yenicegörece köyleri, Uzunköprü ilçesi, Salarlı, Kurtbey, Kavakayazma Köylerinde yüzlerce dönüm Buğday ekili alanda su baskınları meydana geldi.

Son bir haftada metrekareye 100 kilogramdan fazla yağışın düştüğü ilçede, Ergene nehri depo topraklarında kırıklar oluşturarak debisinden taşarak tarım arazilerine yayıldı,

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"TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ"

İYİ Parti Meriç İlçe Başkanı Ömer Ergin konuya dair yaptığı açıklamada, ilçemizde bu yaz olağanüstü bir kuraklık yaşandı, yağışlar çiftçiyi sevindirdi.

Yağışların aşırı olmasının ekili alanlarda zarara yol açtığını söyleyen Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Ergene nehri ve ovası zaten kirlilikten büyük zarar görmekte, Ergene ovasında tarım yapan çiftçilerin kirliliğin yanı sıra bir de bu taşkınlar nedeniyle zarar görmemesi için Taşkın koruma şeddelerinin acilen yapılması gerekir Taşkın koruma seddi yapılırsa yaklaşık 80 bin dönüm tarım arazisi taşkından korunur, taşkın nedeniyle Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde yaklaşık 50 bin dönüm tarım arazisi şu an sular altında buralarda ekilmiş olan yüzlerce dekar Buğday su altında kalmış durumda. Eğer Taşkın koruma seddesi yapılmış olsaydı bu taşkınlar yaşanmazdı Ergene nehri’nin taşmasıyla yem bitkileri ve buğday ekili alanlarda zararlar meydana geldi. Tahminen 2 bin dekar ekili alan zarar gördü." dedi.

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