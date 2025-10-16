Ergenekon örgütü soruşturması ilk kez 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombası bulunması sonucunda başlamıştı. Soruşturma kapsamında emekli astsubay Oktay Yıldırım gözaltına alınmıştı. İlk duruşması 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davalarda 400 civarında sanık Ergenekon üyesi olmakla suçlanmıştı. Dava 2013'te sonuçlandı ve çok sayıda müebbet hapis ve süreli hapis cezası verilmişti.

2016’da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalarda, Ergenekon davasının bir kumpas olduğu resmen kabul edildi ve sanıklar beraat etmişti.

27 el bombası

KUMPASTAN 18 YIL SONRA GİZLENEN DELİL ORTAYA ÇIKTI

Ergenekon kumpasına dair Ümraniye’deki olayda yer alan parmak izi 18 yıl aradan sonra ortaya çıktı. Daha ilk günden çıkması gereken parmak izinin ise şimdilerde ortaya çıkması gizlendiğini doğruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "el bombası" ihbarında deliller yeniden didik didik edildi.

PARMAK İZİNDE “FETÖ”

Sabah’ın ulaştığı bilgiye göre; kriminal incelemede, el bombalarının bulunduğu sandık üzerinde 15 Temmuz nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan, o dönem yüzbaşı rütbesinde olan eski Jandarma Yarbay FETÖ'cü Muharrem Demirkale'nin parmak izi tespit edildi.

"KOZANLI ÖMER" DETAYI

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak kişilerden bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde olduğu belirlendi. İki kişinin örgütün "Tahir" kod adlı sözde MİT imamı Murat Karabulut ile örgütün sözde emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil olduğu belirtildi.

3’Ü FİRARİ

Başsavcılığın tespitleri üzerine 14 Ekim'de dokuz şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi. Dört ildeki operasyonlarda altı şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Parmak izi bulunan eski Jandarma subayı cezaevindeki FETÖ'cü Muharrem Demirkale, "Kozanlı Ömer" ile Murat Karabulut ise gözaltına alınmayan isimler oldu.

Ümraniye'deki ev

“BİR VİDEO KAYDI ÇIKTI ORTAYA”

Kumpasın mağduru emekli astsubay Oktay Yıldırım ise Oda TV’ye konuştu. Yıldırım, FETÖ'cü eski yarbay Demirkale'nin, o dönemki komutanının Hamza Celepoğlu olduğunun altını çizerken, o gece yaşananları şu şekilde aktardı:

“2007'deki kumpas soruşturmanın en önemli kısmı, dosyanın hiçbir yerinde o sözde bombaların bulunduğu iddia edilen yerle ilgili tek bir kroki, fotoğraf, video ve kaydın yer almaması. Biz de hep bunu sorguladık. 'Neden yok?' diye. Yıllar sonra dava dosyasına konulmamış olan Ümraniye karakolunda çekilen bir video kaydı çıktı ortaya. O gece olayı duyan bir olay yeri inceleme ekibi Ümraniye karakoluna geliyor. Adamlar bombanın bulunmasından bir buçuk-iki saat önce geliyorlar ve bulunduğu söylenen materyalleri incelemek için istiyorlar. Her şey önceden ayarlanmış.”

OLAYDA ABD PARMAĞI

O dönem henüz Ergenekon adında bir soruşturma bulunmamasına rağmen FETÖ'cü polisler tarafından "Ergenekon" isminin telaffuz edildiğini söyleyen Yıldırım, olayın "ABD" ayağına parmak bastı. Yıldırım, "Bu kayıt Amerikalılardan çıkıyor. Yani "Kozanlı Ömer" ve Murat Karabulut, Amerika'ya girişlerinde yanlarında bir flaş bellek var. O flaş belleği Amerikalılar bunlardan alıyorlar ve bizimkilere gönderiyorlar. Peki neden alıyorlar? Bu çok önemli bir şey. Neden yapıyor Amerikalılar bunu? Bunca senedir vermiyorlar da şimdi neden veriyorlar? Asıl soru bu. Herkes her şeyi biliyor…” dedi.