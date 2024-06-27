Ergenekon Kumpası’nda FETÖ’cü hakimlere ceza yağdı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından biri olan Ergenekon davasında görev yapmış eski hakim ve savcılara çeşitli hapis cezaları verildi. Davada, sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal, toplamda 22 yıl 6'şar ay, Hüsnü Çalmuk ise 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ve bazı müştekiler hazır bulunurken, başka bir suçtan tutuklu olan Mehmet Murat Yönder, bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlandı. Cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal’ı zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıl 3'er ay, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları hukuka aykırı şekilde terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bırakma suçundan ise 20 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Hüsnü Çalmuk ise terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 20 yıl 3 ay, görevi kötüye kullanma suçundan ise 1 yıl hapis cezası aldı.

3 İSME BERAAT

Mahkeme ayrıca, firari sanıklar Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılama devam eden Ercan Fırat, Nihat Taşkın ve Alpaslan Uz’un dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder ise atılı suçlardan beraat etti.

MAHKEME SALONUNDA TUTUKLANDI

Mahkum edilen eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk’un tutuklanmalarına karar verildi. Duruşma salonunda bulunan Çalmuk, kararın ardından tutuklandı.