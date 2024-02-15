Ergenlik akneleri ileri yaşlarda kabus olabilir

Genelde ergenlik döneminde ortaya çıkan akne yani sivilce sorunu, yetişkinlikte de birçok kişinin başını ağrıtabiliyor.

“ERGENLİK SİVİLCESİ” DİYİP GEÇMEYİN

Akne, sadece ergenlik döneminde görülmez. Erişkin yaşta da sürer ya da ortaya çıkabilir. Ergenlerin yüzde 95’inde sivilce bulunur. “Ergenlik sivilcesidir, büyüyünce geçer” düşüncesi doğru değildir. Akne sorunu kesinlikle tedavi edilmelidir. Ergenlikte erkekleri daha çok etkiler. Erişkin yaşlarda ise kadınların en büyük sorunlarından biridir. 25-30 yaş sonrasında oluşan akneler, genellikle ağız ve çene çevresinde deri altında şişlikler halindedir; ağrılı ve kaşıntılıdır. Erişkin aknesi elli yaşlara kadar devam edebilir.

KİLO ARTIŞI AKNE SORUNUNU ARTIRIR



Akne sorunu, kıl ve yağ bezlerinin iltihaplanması. Sorunun ortaya çıkmasında en önemli etkenler; genetik, hormonlar, stres, gıdalar, ilaçlar, kullanılan kozmetikler ve bazı çevresel etkenlerdir.

AKNE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZELDİR

Siyah noktaların temizlenmesi tedavide faydalıdır. Ancak deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Dıştan cilde sürülen kremler hafif şiddetteki aknede işe yarayabilir. İleri akne sorunlarında ağızdan ilaç alınması gerekebilmektedir. Tedavide en etkili ilaç A vitamini türevleridir. Ancak tedavide kesin çözüm yoktur; tekrarlama oranı yüzde 32’dir. Tedavi uzun sürer, takip ister. Sabırlı olunmalıdır. Devam tedavisi şarttır. Komşulardan veya arkadaşlardan alınan tavsiyeler; sosyal medyadan güvenilir ve doğru olmayan kaynaklara dayanılarak yapılan uygulamalar tedavisi zor izler bırakmaya ya da sivilcenin artmasına sebep olabilir. Her hasta ve her akne farklıdır ve akne tedavisi kişiye özeldir. Tedavi yöntemi; cildin yapısı, kalınlığı, rengi, daha önce uygulanan tedaviler, kişinin hormonal ve genetik yapısı, sosyal konumu gibi faktörlere göre değişir.

AKNELERİ SIKMAYA ÇALIŞMAYIN

Normal cildin bakteri, virüs ve parazitlerden oluşan kendine has bir florası vardır. Sivilcelerle oynanmamalı. Bu durumda iltihaplı kistik ve ağrılı sivilceler oluşmaktadır. Aynı şekilde telefon, yastık kılıfları da bakteri yerleşimini artırmaktadır. Hijyene ve tahrişe dikkat etmeyenlerde akne lezyonlarının geçmesi mümkün değildir. Yüzünde akne olan erkekler, tıraş makinesi kullanmalıdır. Jilet iltihaplı sivilceyi patlatarak, bakterilerin yayılmasına sebep olur.