Ergenlikte fit nasıl kalınır? Ergenlikte ideal kilo nasıl olmalı?

Ergenlik dönemi, gençlerin hayatlarında önemli bir evre olup, bu dönemdeki kilo yönetimi ömür boyu etkiler oluşturduğu biliniyor.

"Ergenlikte ideal kilo nedir?" ve "Ergenlikte nasıl fit kalınır?" soruları, gençler ve ebeveynler için merak konusu oldu.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, ergenlikte kilo nasıl olmalı? Sorusuyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Ergenlikte İdeal Kilo Nasıl Olmalı?

Ergenlik döneminde aşırı kilo, kemik gelişiminin erken tamamlanmasına ve ergenliğin erken başlamasına yol açabilir, bu da genellikle 1. derece obezite olarak kabul edilir.

Erkeklerde vücut yağ oranının %20, kızlarda ise %30 üzerine çıkması bu durumu işaret eder.

Ergenlikte kilolu olmak, yaygın inanışın aksine, gelişimi desteklemez; aksine, bu dönemde artan yağ hücresi sayısı, yaşam boyu daha fazla yağ hücresini doyurma ihtiyacı yaratır.

Ergenlikte ideal kilo, kişinin boyuna, bel ve kalça ölçülerine ve cinsiyetine göre özel olarak hesaplanmalıdır. Burada önemli olan, vücuttaki yağ oranının sağlıklı bir aralıkta tutulmasıdır.

Ergenlikte Fit Kalmanın Yolları:

Ergenlik döneminde fit kalmak için gençlerin ve ebeveynlerin dikkate alması gereken bazı noktalar şunlardır:

• Beslenme miktarına ve çeşitliliğine dikkat edilmelidir.

• Sebze, meyve ve lifli gıdaların tüketimine özen gösterilmelidir.

• Yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

• Hamur işleri, kızartmalar, işlenmiş et ürünleri, çikolata, tuzlu atıştırmalıklar, meyve suları, kola ve kremalı içecekler gibi besinler sınırlı tüketilmelidir.

• Günde 2,5-3 saat aralıklarla beslenmeli ve günde 2-2,5 litre su içilmelidir.

• Uzun süre aç kalmaktan kaçınılmalı ve metabolizmayı hızlandırmak için sabahları ilk yarım saat içinde kahvaltı yapılmalıdır.

Bu bilgiler, ergenlik döneminde sağlıklı bir kilo yönetimi ve fit bir vücut için rehberlik edebilir.

Ancak, herhangi bir diyet veya egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışması önerildi.