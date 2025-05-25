Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti

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Ergin Ataman bir kez daha yıkıldı: Üçüncülük maçını Olympiakos’a kaybetti

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos EuroLeague üçüncülük maçında Olympiakos’a 97-93 kaybetti.

Yunan basketbolunun devleri Olympiakos ve Fenerbahçe’nin yarı finalde saf dışı bıraktığı Panathinaikos, 2025 THY EuroLeague Final Four’da üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

İki Yunan kulübünün Abu Dabi’deki Etihad Arena’da büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk setini Olympiakos 33-20 önde kapattı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Olympiakos devreyi 57-46 önde tamamladı. Üçüncü seti 75-64 önde kapatan Olympiakos, son bölümde farkı korumakta zorlansa da hata yapmayarak karşılaşmayı 97-93 kazanmasını bildi

Bu sonuçla Ergin Ataman’ın çalıştırdığı geçen yılın şampiyonu Panathinaikos, EuroLeague’i bu sezon dördüncü bitirdi.

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