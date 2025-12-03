EuroLeague'de kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP), Panathinaikos'un ABD'li oyuncusu Kenneth Faried oldu.

'ELİT FORMUNA GERİ DÖNDÜ'

Organizasyondan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki pivot için, "Faried'in öne çıkan smaçları ve etkili blokları Panathinaikos'u ve taraftarlarını harekete geçirdi ayrıca onun elit formuna geri döndüğünü gösterdi." denildi.

PANATHINAIKOS'UN 8. MVP'Sİ

Kasım ayında, 13,5 sayı, 7,5 ribaunt ve 2 blok ortalamasıyla oynayan Faried, en değerli oyuncu ödülünü kazanan sekizinci Panathinaikos oyuncusu oldu.