Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı

Uzun yıllar ülkemizi NBA’de temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman Avrupa’ya geri döndü.
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Son olarak San Antonio Spurs forması giyen başarılı basketbolcu Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos’a imza attı.
Yeşil-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta" ifadelerine yer verildi.
Son 6 yıldır NBA’de boy gösteren yıldız isim 2017'den 2023'e kadar Cavaliers’te forma giyerken geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs’ta geçirdi.