Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman istedi. Cedi Osman imzayı attı

Cedi Osman resmen Panathinaikos'ta.

Uzun yıllar ülkemizi NBA’de temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman Avrupa’ya geri döndü.

RESMEN AÇIKLANDI

Son olarak San Antonio Spurs forması giyen başarılı basketbolcu Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos’a imza attı.

Yeşil-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz. Cedi Osman, Panathinaikos'ta" ifadelerine yer verildi.

Son 6 yıldır NBA’de boy gösteren yıldız isim 2017'den 2023'e kadar Cavaliers’te forma giyerken geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs’ta geçirdi.

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