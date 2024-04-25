Ergin Ataman'a soruşturma

THY EuroLeague’de Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos play-offlarda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Yunanistan’da oynanan ilk maçta yeşil-beyazlılar rakibine 91-87 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından maçın hakemine tepki gösteren Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "İyi oynamadık, kaybettik ama bu maç temiz değildi.Basketbol açısından adil bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Biz bu seriyi kazanıp Final Four'a kalacağız. Kalamazsak görevi bırakırım" ifadelerini kullandı.

Panathinaikos’tan yapılan açıklamada ise verilen hakemin verdiği kararlarda rakiplerini İsrail takımı olmasını nedeniyle kolladığını iddia ederek, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor" dedi.

Ergin Ataman ve Panathinaikos’un bu çıkışı sonrası harekete geçen EuroLeague yönetimi Panathinaikos ve Ergin Ataman hakkında soruşturma başlattı.

EuroLeague yönetimi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Euroleague Basketball, Atina’da 23 Nisan 2024 günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoffları ilk maçının ardından yaşanan olaylar ve Panathinaikos başantrenörü Sayın Ergin Ataman ve kulüp tarafından yapılan açıklamaları hayal kırıklığı ile takip etmiştir.

Bu tip olaylar ve açıklamalar; 15 Nisan 2024 günü Euroleague Basketball, EuroLeague Koçlar Kurulu, EuroLeague Oyuncular Birliği ve Euroleague Basketbol Hakemleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya tamamen tezat oluşturmaktadır ve üye kulüpleri, koçları, oyuncuları ve hakemleri temsil eden söz konusu dört organizasyonun önlemeye çalıştığı gereksiz ve mesnetsiz çatışmalar doğurmaktadır.

Koç Ataman tarafından yapılan açıklamalar, bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirme yapmakta olup asılsızdır. Bu açıklamalar, birkaç an seçilerek maça dair gerçeklikle bağdaşmayan bir analiz sunmakta; hakemlerin çalışmasını ve bütünlüğünü sorgulamaya çalışmakta ve hem hakemler hem de lig organizasyonu üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çabaların hiçbiri, hedeflerine ulaşamayacaktır.

Ne yazık ki bu açıklamalar, Euroleague Basketball hakemlerine, Koç Ataman’a, kulübüne ve ligdeki her kulüp ve koça her zaman açık olan, var olan resmi kanallar aracılığıyla iletilmemiştir.

Bu tip bir davranış, Euroleague Basketball nezdinde hoş görülmeyecektir. Hem bu açıklamalar için hem de Sayın Ataman’ın 24 Nisan 2024 Çarşamba günü basına zorunlu olarak açık olan antrenmanda basın mensuplarının görevlerini yapmasını engellemesi nedeniyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Euroleague Basketball’un Panathinaikos organizasyonuna, camiasına ve mirasına olan saygısı, sorgulanmaya açık değildir ve ligdeki tüm diğer kulüplere de eşit saygı ile yaklaşılmaktadır. EuroLeague Playoffları’nın ilk maçının ardından yaşananlar, kulüpler arasındaki; hep birlikte yönettikleri organizasyona ve ligde öne çıkarılmak istenen değerlere tezat niteliği taşımaktadır.

Euroleague Basketball, Koç Ataman’ı, Panathinaikos’u ve tüm diğer kulüp ve bireyleri gelecekteki maçlarda böylesi açıklama ve davranışlardan kaçınmaya; maçlarda pozitif bir atmosfer oluşturmak ve sahadaki inanılmaz çaba ve mücadeleyi kutlamak suretiyle EuroLeague’in temsil ettiği değerleri öne çıkarmaya davet etmektedir.”