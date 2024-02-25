Ergin Ataman'dan flaş açıklama. 'Sorumlusu benim'

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı son saniye basketiyle 76-75 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda; Ergin Ataman'dan flaş açıklama...

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, güzel basketbol oynamadıklarını vurguladı ve "Son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Kontrolü de kaybettik. Basketbol bu. Bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk" dedi.

Ergin Ataman son olarak "Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim." diyerek sözlerini tamamladı.