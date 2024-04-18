Ergin Ataman'ın dünyası başına yıkıldı

A Milli Takım'ın ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu yaptığı paylaşımda, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman’ın babası İbrahim Nuray Ataman’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diyerek başsağlığı diledi.

Eski başantenörleri için bir başsağlığı mesajı paylaşan Galatasaray ise "Eski başantrenörümüz Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Ataman Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.

TBF'den elde edilen bilgiye göre İbrahim Nuray Ataman'ın cenazesi Cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.