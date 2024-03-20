Ergin Ataman'ın hesabını Efes ödedi

Kaynak: AA
Ergin Ataman'ın hesabını Efes ödedi
Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes Olimpikos'u mağlup etti.

Anadolu Efes, EuroLeague'nin 30. haftasında sahasında Olympiakos'u 85-72 yendi.

Basketbol THY EuroLeague'nin 30. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 85-72 mağlup etti.

Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'u mağlup eden Olimpiakos'a Türk temsilcisi Anadolu Efes dur dedi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss'ın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle henüz ikinci dakika tamamlanmadan 9-0'lık seri yakaladı. Lacivert-beyazlı ekip, pota altından skor üreten Olympiakos karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 kez isabet bulduğu ilk periyodu 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Wright'ın kazandırdığı sayılarla etkili olan Olympiakos, 13. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 28-27. Oyuna kenardan dahil olan isimlerin basketleriyle kontrolü yeniden ele geçiren ve 18. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (43-33) Anadolu Efes, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumda yüksek yüzdeyle oynayan ve dış atışlardan kritik basketler bulan Olympiakos, 29. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 62-61. Kalan bölümde toparlanarak peş peşe sayılar kaydeden Anadolu Efes, son periyoda 66-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alarak farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı ve play-in için umutlarını sürdürdü.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, bitime 4 saniye kala hakemin üzerine yürümesi ve itirazları nedeniyle müsabakadan diskalifiye edildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milan Nedovic (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 15, Hollatz, Clyburn 14, Ercan Osmani 5, Pleiss 9, Beaubois 11, Bryant 10, Thompson 3, Oturu 3, Willis 13, Jones 2

Olympiakos: Walkup 2, Canaan 11, Brazdeikis, Peters 19, Fall 14, Williams-Goss 3, Wright 6, Larentzakis 3, Papanikolaou 12, Petrusev 2, McKissic

1. Periyot: 26-21

Devre: 48-37

3. Periyot: 66-61

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