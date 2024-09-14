Erhan Afyoncu istifa edecek mi? Saray'ın ünlü danışmanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Erhan Afyoncu istifa edecek mi? Saray'ın ünlü danışmanı açıkladı

Murat Bardakçı, Kara Harp Okulu’ndaki yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası hedefe konulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Kara Harp Okulu’ndaki teğmenlerin yeminine değindi. “Öküzün altında buzağı aramayın” diyen Bardakçı, gösterinin sadece disiplinsiz bir eylemden ibaret olduğunu belirtti.

“AFYONCU DÖNEMİNDE ÇÖKMÜŞ SİSTEM YENİLENDİ”

Yaşananları Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun üzerine yıkmaya çalıştıklarını belirten Bardakçı, “Askerî okulların sızıntılarla delik deşik edilip çökmüş olan eğitim sistemi Prof. Afyoncu’nun rektörlüğü sırasında yenilendi! Asker ile sivilin birlikte çalışması sağlandı, askerî okul binaları elde tutuldu, eskimiş olanları yeniden inşa edildi. Daha önce askerî okulların dekanlıklarına yüksek lisansı bile olmayan kurmay albaylar veya generaller getirilirken, dekanlık görevi bu dönemde sivil profesörlere verildi. Askerî eğitim güçlendirildi, meselâ okullarda daha önce müfredattan her nedense çıkartılan istihbaratın, vesairenin öğretilmesine tekrar başlandı. Kurmaylık sistemi de yenilendi ve ileri memleketlerdeki gibi kademeli hâle getirildi” diye yazdı.

“GÖREVİNE DEVAM EDECEK”

Afyoncu’nun görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili ise Bardakçı, “Seveni, sevmeyeni, dostu, düşmanı, herkes bilsin: Askerî eğitimdeki bütün bu yenilikleri hayata geçiren Prof. Dr. Erhan Afyoncu görevine devam edecek!” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Mütedeyyin camiayı sonunda çıldırttılar: O namaz başına çalınsın senin
Mütedeyyin camiayı sonunda çıldırttılar: O namaz başına çalınsın senin
Erhan Afyoncu istifa edecek mi? Saray'ın ünlü danışmanı açıkladı
Erhan Afyoncu istifa edecek mi? Saray'ın ünlü danışmanı açıkladı
Danışmanları Devlet Bahçeli’den bu yazıyı sakladı! İçinde neler var neler
Danışmanları Devlet Bahçeli’den bu yazıyı sakladı! İçinde neler var neler
İzmir'de torbacıların zulası eve baskın
İzmir'de torbacıların zulası eve baskın
Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 9 saldırı düzenledik
Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 9 saldırı düzenledik