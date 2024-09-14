Erhan Afyoncu istifa edecek mi? Saray'ın ünlü danışmanı açıkladı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Kara Harp Okulu’ndaki teğmenlerin yeminine değindi. “Öküzün altında buzağı aramayın” diyen Bardakçı, gösterinin sadece disiplinsiz bir eylemden ibaret olduğunu belirtti.

“AFYONCU DÖNEMİNDE ÇÖKMÜŞ SİSTEM YENİLENDİ”

Yaşananları Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun üzerine yıkmaya çalıştıklarını belirten Bardakçı, “Askerî okulların sızıntılarla delik deşik edilip çökmüş olan eğitim sistemi Prof. Afyoncu’nun rektörlüğü sırasında yenilendi! Asker ile sivilin birlikte çalışması sağlandı, askerî okul binaları elde tutuldu, eskimiş olanları yeniden inşa edildi. Daha önce askerî okulların dekanlıklarına yüksek lisansı bile olmayan kurmay albaylar veya generaller getirilirken, dekanlık görevi bu dönemde sivil profesörlere verildi. Askerî eğitim güçlendirildi, meselâ okullarda daha önce müfredattan her nedense çıkartılan istihbaratın, vesairenin öğretilmesine tekrar başlandı. Kurmaylık sistemi de yenilendi ve ileri memleketlerdeki gibi kademeli hâle getirildi” diye yazdı.

“GÖREVİNE DEVAM EDECEK”

Afyoncu’nun görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili ise Bardakçı, “Seveni, sevmeyeni, dostu, düşmanı, herkes bilsin: Askerî eğitimdeki bütün bu yenilikleri hayata geçiren Prof. Dr. Erhan Afyoncu görevine devam edecek!” ifadelerini kullandı.