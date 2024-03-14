Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı!

Kaynak: Fanatik
Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı!
Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak İspanyol ekibi Villarreal'in yolunu tutan Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly, ayrılık kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli eski futbolcusu Eric Bailly, takımı Villarreal'in Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bailly, Beşiktaş için de ayrılık itirafında bulundu.

Yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım. Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." dedi.

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Bailly, kış transfer döneminde bedelsiz olarak Villarreal'e imza attı.

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