Eric Trump, Prens Harry ve eşi hakkında sert açıklamalarda bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, Prens Harry ve Meghan Markle hakkındaki sert açıklamalarıyla gündeme geldi. Eric Trump, Sussex Dükü ve Düşesi’nin Amerika’da popüler olmadığını ve kimsenin onları “umursamadığını” öne sürdü. Daily Mail’e konuşan Eric Trump, “Gerçekten Prens Harry umurumda değil ve bu ülkenin de umurunda değil,” ifadelerini kullandı. ABD vizesi konusundaki belirsizliklere rağmen Trump, babasının 5 Kasım’daki seçimlerde kazanması halinde Prens Harry'nin sınır dışı edilmeyeceğini belirtti.

Trump ayrıca babasının İngiliz Kraliyet Ailesi’ne olan saygısını vurgularken, “Babam Kraliçe’yi çok severdi, monarşi çok güzel bir şey,” dedi. Babası gibi Kraliyet Ailesi’ne hayranlığını dile getiren Trump, Sussex çiftinin “yolunu kaybettiğini” belirterek, onları "toplumdan dışlanmış kişiler" olarak tanımladı. “Bu üzücü bir durum,” şeklinde konuştu.

Eric Trump, Prens ve Prenses William’ın davranışlarını övgüyle karşıladı ve Prenses Catherine'in her zaman “kusursuz” davrandığını söyledi. Ayrıca, Kraliçe Elizabeth’e olan hayranlığını dile getirerek, onun babasını 2019’da Buckingham Sarayı’nda sıcak bir şekilde ağırladığını ifade etti. Kral Charles ile uzun bir geçmişleri olduğunu belirten Eric Trump, çocukluk anılarından birinde babası ve Kral Charles’ın Mar-a-Lago’da çekilmiş bir fotoğrafını bulduğunu paylaştı.

Eric Trump’ın yorumları, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne karşı Amerika'daki bakış açısını yansıtırken, Sussex Dükü ve Düşesi’nin ABD toplumundaki imajlarına dair yeni bir tartışmayı gündeme getirdi.