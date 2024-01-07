Erik ağacı ocak ayında meyve verdi

Kaynak: AA
Erik ağacı ocak ayında meyve verdi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik ağacı mevsiminin dışında meyve verdi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması tarım ürünlerinin mevsim dışında meyve vermesine neden oldu.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Halit Dinç, bahçesindeki erik ağacının meyve verdiğini fark etti.

Dinç, bahçesindeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını söyleyerek böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi.

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Dinç, "Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor. Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı." İfadelerine yer verdi.

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