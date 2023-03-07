Liverpool'dan 7 gol yiyen Manchester United futbolcularına görülmemiş ceza

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Liverpool-Manchester United maçında tarihi bir skor ortaya çıkmıştı.

Liverpool, ezeli rakibini 7-0 gibi müthiş bir skorla yenmişti.

Karşılaşma sonrası Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın futbolcularına görülmemiş bir ceza verdiği belirtildi.

İngiltere'nin Mirror gazetesindeki habere göre maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

Liverpool futbolcularının galibiyet kutlamasını da dinlettiren Erik ten Hag'ın çok sert bir de konuşma yaparak eleştiri yağdırdığı ifade edildi.