Erik Ten Hag Altay'ı yeterli bulmadı. Kaleye 43 milyon Sterlin'lik yıldız geliyor

Onana'nın gösterdiği kötü performans nedeniyle bir kaleci transferi daha yapmak isteyen Manchester United rotayı Oblak'a çevirdi.

Erik Ten Hag Altay'ı yeterli bulmadı. Kaleye 43 milyon Sterlin'lik yıldız geliyor

Bu yaz transfer döneminde Andre Onana’yı ve Altay Bayındır’ı kadrosuna katan Manchester United Onana’nın kötü performanslı nedeniyle şimdiden kaleci bakmaya başladı.

Fichajes'in haberine göre Premier Lig devi, Ocak ayında Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak için 43 milyon sterlin önerecek.

Onana'nın yetersiz performansı sebebiyle birçok taraftar Erik ten Hag'a, "Altay Bayındır'ı oynat" çağrısı yapmıştı. Ancak Hollandalı teknik adamın Altay'ı as takım kalecisi olarak görmediği ve bir kaleci transferi daha istediği iddia edildi.

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