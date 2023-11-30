Erik ten Hag'dan 'Altay Bayındır neden oynamıyor' sorusuna şaşırtan cevap

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Erik ten Hag'dan 'Altay Bayındır neden oynamıyor' sorusuna şaşırtan cevap

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Hollandalı teknik adam, A Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında İngiliz gazetecilerin kaleci Andre Onana'nın performansı üzerinden sorular yönelttiği Ten Hag, "Takım olarak güzel bir oyun sergiledik. Birlikte kazanıp kaybediyoruz. Kesinlikle bir gelişim var. Takım istediğim gibi oynadı. Bu bölümde de keyifli hissettim. Sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Müsabakada 2 gol atan Galatasaraylı Hakim Ziyech'in performansını öven tecrübeli teknik adam, "Burada puanlar önemli. Hakim Ziyech başarılı bir oyuncu. Ekstra yetenekleri var. Takım olarak öğrenmemiz ve yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Önemli olan ve beni mutlu eden şey de takımın gelişmesi, daha iyiye gitmesi. Daha iyi olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag, takımının yediği gollerde Hakim Ziyech'in becerisine değinerek, "Ziyech çok başarılı bir oyuncu ve onu durdurmak kolay değil. Performans olarak iyiydik. Bir gelişim var. İyi bir futbol oynadık. Kazanamadık ama gelişerek devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Manchester United Teknik Direktörü, milli kaleci Altay Bayındır'ın gelişim içinde olduğunu ve yakında süre bulacağını söyledi.

Kadrosundaki 3 kalecinden de memnun olduğunu aktaran Ten Hag, "Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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