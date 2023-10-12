Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak.

KAYNAK: AA
Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun web sitesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verilmiştir."

İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak.

thumbs-b-c-b6d0f46cd671f58765911c50dd5c7ddd.jpg

Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı Magazin
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı Gündem
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp Siyaset
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp