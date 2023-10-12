Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun web sitesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verilmiştir."

İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak.