Erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı. Atom bombası atıldıktan sonra bulunmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı. Atom bombası atıldıktan sonra bulunmuştu
Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima kentine 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

Hiroşima’ya 1945 yılında atılan atom bombasının eritttiği bir kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı. Bu saat, bombanın bıraktığı enkazda bulunmuştu ve patlama sırasındaki yerel saat olan 08.15’te durmuştu.

Boston’daki “RR Auction” adlı müzayede evinde satılan saat, “nükleer çağın başlangıcının sembolü ve medeniyetin çöküşünün uyarıcısı” olarak tanımlandı. Saatin kim tarafından satın alındığı açıklanmadı.
Saat, Hiroşima’ya acil yardım götüren bir İngiliz askeri tarafından keşfedilmişti.

Nükleer silahların yasaklanması için çalışan İsviçreli ICAN örgütü, saatin satışına itiraz etmişti. Örgüt, “Tarihi önemi olan bir nesneden kişilerin para kazanmasının endişe verici olduğunu” belirtmiş ve saatin müzayededen çıkarılmasını talep etmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya dünyanın ilk atom bombasını bırakmış, şehrin yüzde 90’ı harabeye dönmüş, 80 bin kişi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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