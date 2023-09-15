Eris Varyantı 9 kişide görüldü. Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüsün Eris varyantının 9 kişide görüldüğü açıkladı.

9 KİŞİDE GÖRÜLDÜ HEPSİ AYNI İLDE

Bakan Koca, "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapıldı.

En yaygın görülen belirtiler şunlardır:

-Ateş,

-Öksürük,

-Boğaz ağrısı,

-Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,

-Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,

-Baş ağrısı,

-Yorgunluk,

-Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

-Tat veya koku kaybı,

-İshal veya mide rahatsızlığı.