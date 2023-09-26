Eris varyantına karşı maske takması gerekenler belli oldu. Uzman isim açıkladı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sonrasında yeni tespit edilen varyantlardan birisi olan Eris varyantına okulların açılması sonrası daha dikkat etmek gerektiğini söyleyerek şunları belirtti:

“Özellikle hastalığın ağır seyredebileceği kişilerin dikkatli olması gerekir. Özellikle ileri yaştaki kişiler, altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ağır seyredebiliyor. Bu kişilerin korunması önemli. Bu kişilerin riski azaltması açısından maske kullanımına dikkat etmesini öneriyorum”

Okulların açılması ve mevsim değişikliği ile beraber yeni varyantın gripten çok daha hızlı yayılacağı öngörülüyor. Amerika ve Avrupa’da ağustos başından itibaren Kovid-19 olgularının hızla artmasına neden olan EG.5 varyantı ülkemizde de görüldü.

Yeni varyant, tüm insanların dikkatini yeniden sağlık önemlerini bir kez daha hatırlamaya çekti. Bu varyanta etkili aşı kullanıma henüz girdiğinden insanların genel korunma önlemlerine olan ihtiyacı daha da artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak tanımlanan Eris varyantının yayılmasını önleyecek en kritik unsurlar ise önceki varyantlarda olduğu gibi maske kullanımı, hijyen ve havalandırma olarak tanımlanıyor.

“MASKE KULLANIMINA DİKKAT”

Bu tip varyantların hayatımızda her zaman olacağını ve bununla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alpay Azap konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Mevsim geçişi ve okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının artmasını bekliyorduk. Yeni Eris varyantının yayılmaya başlaması insanları biraz daha tedirgin etti. Bugünkü bilgilerimizle daha ağır hastalık yapmıyor. Dolayısıyla panik yapacak bir durum yok. Kapanma ve seyahat kısıtlaması gibi önlemlere de gerek olmayacak. Ancak hastalığın ağır seyredebileceği kişilerin dikkatli olması gerekir. Özellikle ileri yaştaki kişiler, altta yatan ciddi hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde tıpkı grip gibi COVID-19 da ağır seyredebiliyor. Bu kişilerin korunması önemli. Sadece bu virüse özel değil herhangi bir viral solunum yolu infeksiyonunun yayılmasını kontrol etmek açısından maske, mesafe, temizlik ve iyi havalandırma gerekli. Özellikle hava sıcaklarının düşmeye başlamasıyla beraber kapalı ortamlar tercih ediliyor, daha az havalandırılıyor. Toplu taşıma da kalabalıklaştı. Bu ortamlarda virüslerin bulaşması çok kolaylaşıyor. Hastalıklara davetiye çıkarmamak için özellikle riskli kişilerde maske kullanımına, el hijyenine dikkat edilmesini öneriyoruz”

“BU DÖNEMDE DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR”

Herkesin sorumlu bir biçimde maske kullanımına ve kişisel hijyene özen gösterdiği taktirde hem kendini hem de sevdiklerini bu tip virüslerden koruyabileceğini vurgulayan Azap şunları dile getirdi:

“Sadece Eris varyantı için değil diğer solunum yolu virüslerinden korunmak için de özellikle risk grubundakiler yani ileri yaştakiler, altta yatan kalp, akciğer hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılananlar ve tabi bu kişilerle aynı evde yaşayanlar virüslerin dolaşımda olduğu zamanlarda kapalı ortamlarda maske takmalı, mesafe, el hijyeni ve havalandırma önlemlerine mutlaka dikkat etmeli. Maske takmanın, temizlik, havalandırma ve mesafe kurallarına uymanın hiçbir sakıncası yok. Solunum virüslerinin dolaşımda olduğu dönemlerde, dikkatli olunmasında fayda var”