'Eris' varyantının ilk etkisi borsaya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de 'eris' varyantının görüldüğünü açıklamasının ardından Borsada gerileme yaşandı. Güne 8.136 puandan giriş yapan borsa değer kaybederek, 8.093 puana geriledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Eris' varyantının ilk etkisi borsaya

İstanbul Borsasına 'Eris' varyantı etkisi. Borsa açılışı 8.136 puandan yapmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de 9 kişide eris varyantı görüldü açıklamasının ardından yüzde 0,31 kayıp yaşadı. Endeks 8.093 puana geriledi. .

Borsa İstanbul, 10 işlem günü aralıksız 8000 puanın üzerinde kapanış yaparken, uzmanlar 8000 puan üzerinde kapanışların devam etmesinin borsanın yönü açısından kritik olduğunu belirtiyor. 8000 puan hem psikolojik seviye hem de kuvvetli bir direnç olarak kabul edilirken, bugünkü kapanış aynı zamanda haftalık da olacağı için ayrıca önem taşıyor.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın COVID-19'un Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıklamasının etkileri de izleniyor. Analistlere göre ilk etki, ulaştırma endeksinde kendini gösterdi. Ulaştırma endeksi bugün yüzde 3, turizm endeksi ise yüzde 1 düşüş yaşadı.

SAĞLIK KURULUŞLARININ HİSSELERİ ARTTI

En çok yükselen şirketler arasında, Türk İlaç Serum ve Anatolia Tanı Biyoteknoloji Ürünleri tavan fiyata yükselirken, Oncosem onkolojik sistemler yüzde 9,98, Seyitler Kimya yüzde 9,98, RTA Laboratuarları yüzde 9,94 artışla işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyesi direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor. Endekste kritik iki seviye ise 8100 ve 7950 puan olarak görülüyor.

Borsanın seyri açısından, önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı önemli olacak. Piyasa beklentisine baktığımız zaman 500 baz puanlık faiz artırımının öne çıktığı görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışı temaslı 9 kişinin Eris varyantına rastlandığına dair açıklaması; piyasaların yakın geçmişe flashback yapmasına neden oldu. Bu kapsamda ilk akla gelen sektörler ‘sağlık hizmetleri’ ve ‘ulaştırma’ oldu. Sağlık hizmetleri sektöründeki şirketlerin hisseleri; olası yeni bir salgında bu şirketlerin gelirlerinde yaşanması muhtemel artışla pozitif yönde ayrıştı.

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