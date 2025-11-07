İstanbul Havalimanı'nda son iki haftada yaşanan iki ayrı olay, gümrük memurlarıyla ilgili iddialarla gündeme geldi.

Onlar TV’nin YouTube yayınında konuşan Timur Soykan, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in oğlu arasında benzer gerginlikler yaşandığını iddia etti. Her iki olay da gümrük muhafaza memurları tarafından tutanak altına alındı.

ERKAM YILDIRIM OLAYI

Yaklaşık iki hafta önce tarifeli bir uçakla yurtdışından dönen Erkam Yıldırım, İstanbul Havalimanı'na 5 valiz eşyasıyla giriş yaptı. Gümrük mevzuatı gereğince valizleri aramak isteyen memurlar, Yıldırım'dan beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İddiaya göre Yıldırım, memurlara "Ben Binali Yıldırım'ın oğluyum, sen bana bu muameleyi nasıl yapıyorsun" diyerek itiraz etti ve ardından küfürlü ifadelerle hakaretlerde bulundu. Bu durum, havalimanında kısa süreli bir gerginliğe yol açtı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI

Olay, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'ndeki müdür yardımcısına intikal etti. Müdür yardımcısının ısrarı üzerine Yıldırım, valizlerin aranmasına onay verdi. Yapılan kontrollerde suç unsuru tespit edilmedi ve Yıldırım havalimanından ayrıldı. Memurlar, yaşananları tutanakla kaydetti; bazı iddialara göre bu memurların görev yerleri değiştirildi.

MEHMET CENGİZ'İN OĞLUNUN OLAYI

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın ortaklarından Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'in oğlu, özel jetiyle havalimanına iniş yaptı. Yanında 15 koli porselen eşya taşıyan şahıs, bu kolileri gümrükten geçirmek istedi. Gümrük muhafaza memurları, kolilerin gümrüğe tabi olduğunu ve gerekli belgelerin eksik bulunduğunu belirterek eşyalara el koydu. Koliler depoya kaldırıldı. Bu karara itiraz eden Cengiz'in oğlu, memurlara ve kuruma ağır hakaretlerde bulundu, ardından havalimanını terk etti.