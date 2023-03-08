TİP cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Erkan Baş canlı yayında açıkladı

tv100’de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday tutumu ve Türkiye İşçi Partisi'nin seçimdeki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ORTAK TUTUM VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenip desteklenmeyeceği sorusu üzerine Baş şu yanıtı verdi:

"Süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz. Bizim ittifakımızın hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerinde ortak bir tutum alması lazım. Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı değil. TİP Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak bir tutum almasını zorlar."

Partisinin seçim hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"‘Biz önümüzdeki seçimlerde iktidara geliyoruz’ demedik. Biz "Hedefimiz önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet olmak" dedik. Biz 4 milletvekiliyle yaptığımız şeyi 14 milletvekiliyle ana muhalefet gücünde yapabiliriz."