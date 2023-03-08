8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • TİP cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Erkan Baş canlı yayında açıkladı

TİP cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Erkan Baş canlı yayında açıkladı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Baş, "Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 00:59
Takip Et

Erkan Baş canlı yayında açıkladı: TİP cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

TİP cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Erkan Baş canlı yayında açıkladı
+
Aa
-

tv100’de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday tutumu ve Türkiye İşçi Partisi'nin seçimdeki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ORTAK TUTUM VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenip desteklenmeyeceği sorusu üzerine Baş şu yanıtı verdi:

"Süreci bütün ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleriyle toplantı yapacağız. İttifak olarak ortak bir tutum alalım diyeceğiz. Bizim ittifakımızın hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimlerinde ortak bir tutum alması lazım. Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı değil. TİP Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ortak bir tutum almasını zorlar."

Partisinin seçim hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"‘Biz önümüzdeki seçimlerde iktidara geliyoruz’ demedik. Biz "Hedefimiz önümüzdeki seçimlerde ana muhalefet olmak" dedik. Biz 4 milletvekiliyle yaptığımız şeyi 14 milletvekiliyle ana muhalefet gücünde yapabiliriz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
4
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
5
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
6
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
7
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Güney Kore'de bir arazide binden fazla ölü köpek bulundu
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
﻿Damada 5 litrelik teneke zeytinyağı taktılar
﻿Edirne'de kaçak alkol operasyonu
﻿Edirne'de kaçak alkol operasyonu
﻿Edirne'de kaçak alkol operasyonu
﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
﻿Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.