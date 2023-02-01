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  • Erkan Baş kazağı kaça aldığını açıkladı. 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' yorumu yapıldı

Erkan Baş kazağı kaça aldığını açıkladı. 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' yorumu yapıldı

TİP lideri Erkan Baş, bir programda giydiği 1.500 TL olduğu iddia edilen kazak nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdi. Baş, "O kazağa 1.500 lira vermedim." dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:15
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Erkan Baş'tan kırmızı kazak eleştirilerine yanıt

Erkan Baş kazağı kaça aldığını açıkladı. 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' yorumu yapıldı
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Geçen günlerde bir podcast yayınına katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın programda giydiği kazak sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bir podcast yayınında giydiği kazağın hem fiyatı hem de Amerikan markası olması nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Kazak eleştirileri sürerken, TİP lideri Erkan Baş, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında açıklamalarda bulundu. 

Baş, "O kazağa bin 500 lira vermedim. Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. AKP iktidara geldiğinde o kazak kaç paraydı, şimdi kaç para oldu. Bu sorgulansa ve buradan Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü durumda olduğu görülse, daha iyi olur. Siyaset maalesef magazine ediliyor. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek konumuz kazağımız." ifadelerini kullandı. 

Baş'ın giydiği ve 1.500 TL olduğu iddia edilen kazak sonrasında 'Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak' tartışmaları gündeme gelmişti. Öte yandan iktidara yakın isimler de, TİP liderini 'kazak' üzerinden hedef almıştı.

"FİYATI 7-8 KAT ARTMIŞ"

TİP lideri şöyle konuştu:

"O kazağa bin 500 lira vermedim. Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız.

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hasan ali
1.02.2023 13:33
calmadıktan sonra 1000 dolarlıkta giyebilir  
 
zafer
1.02.2023 13:21
yemenin içmenin giyinmenin kullanmanın kapitalisti, komünisti, liberali, laiki müslümanı olurmu parası varsa istediğini alır her şeyi laf ediyoruz.  
 
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