Erkan Baş’tan mahkeme önünde Can Atalay açıklaması: Talimat bekliyorlar

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir karar almaması nedeniyle Atalay'ın tahliyesi gerçekleşmedi.

Çağlayan Adliyesi'nde bekleyiş sürerken, polis tarafından kararı verecek mahkeme heyetinin adliyeden ayrıldığı bilgisi verildi.

Bunun üzerine adliyede bekleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte, partililer ve avukatlar Çağlayan Meydanı'na çıktı. Yaklaşık 250 kişilik grup, "Hatay halkı vekilini istiyor" ve "AYM kararı uygulansın" sloganları attı.

Gazeteduvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Erkan Baş, adliye önünde yaptığı konuşmada "Adına adalet sarayı denilen bu adaletsizlik abidesinde maalesef hukukun gerektirdiği karar alınamadı" diye konuştu.

“BUNUN KADAR ABSÜRT BİR DURUM YAŞANMAMIŞTIR”

"Artık kendimize vekil olarak tayin ettiğimiz, yetmeyince mahkemeler aracılığıyla bunu tescil ettirdiğimiz esir milletvekilimizin tahliyesi için mücadele ediyoruz" diyen Baş, "AYM kararı uygulansın diye slogan attık. Bunun kadar absürt bir durum yaşanmamıştır bu ülkenin tarihinde" dedi.

“AYM DE HUKUKSUZLUĞU TESCİL ETTİ”

Adliyedeki gerginliğe de değinen Baş, "Kararı veremeyen heyet de, yaptığının kanun dışı olduğunu bilerek açık bir şekilde suç işliyor" dedi. Baş, "Türkiye'de yaşayan her yurttaş açık bir hukuksuzluk olduğunu biliyor. AYM'de hukuksuzluğu tescil etti. Artık hukuk sözünü söyledi. İlgili mahkemenin AYM'nin kararını yerine getirmesi gerekiyor. Seçilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellemektedir. Hatay halkı mağdur edilmektedir" diye konuştu.

Konuşmasına, "Mahkeme talimat beklemektedir" sözleriyle devam eden Baş, "Gezi davasında yargılanan arkadaşlarımız saray rejimi tarafından esir alınmıştır" ifadelerini de kullandı.

“CAN ATALAY ESİR TUTULMAKTADIR”

Baş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu karar çıkana kadar Çağlayan Adliyesi'ne gelmeye devam edeceğiz. Başta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere, 599 milletvekili iradesinin gasp edildiğinin farkına varmalı ve buna özel bir tutum almalı. Asla bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Can Atalay esir tutulmaktadır, bu esarete bir an evvel son bulmalıdır."

“İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SUÇ İŞLİYOR”

Baş'ın ardından söz alan Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen, "Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların ve milletvekillerinin üzerine güvenliği saldırtanlar, buna talimat veren veya engel olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç işliyor" diye konuştu. Özen, kararı vermesi beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM kararına yönelik bir takdir yetkisi olmadığına vurgu yaptı.